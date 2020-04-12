AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

حكاية لوحة.. الفتاة الذهبية استغرقت 3 سنوات.. والقوات النازية استولت عليها

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:58 ص
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي

رسم الفنان النمساوي جوستاف كيلمت، لوحة الجميلة النمساوية أديل بلوخ باور، المعروفة بالفتاة الذهبية، بتكليف من زوجها رجل الأعمال الثري فريناند بلوخ باور، عام 1907 استغرق الفنان ثلاث سنوات لاستكمال العمل ثم رسم بورتريه آخر لأديل عام 1912 فكانت الشخص الوحيد الذي رسمهُ كليمت العظيم مرتين.

 

لكن هذا ليس سبب شهرة اللوحة وربما ليس لجودتها الفنية -رغم أنها متقنة فنيًا أيضا- ولكن بسبب تاريخها الحافل بالأحداث الغريبة والنزاعات المالية والقانونية عبر القارات.

وعند وفاتها عام 1925 أوصت أديل بلوخ باور زوجها بأن يتبرع باللوحات إلى المتحف القومي النمساوي، لكن عند أجتاحت القوات الألمانية مدينة فيينا أثناء الحرب العالمية الثانية هرب الزوج من المدينة خوفًا من تنكيل الألمان باليهود، فتم الاستيلاء على اللوحات و ممتلكات العائلة من قبل القوات النازية عام 1941.

 

جوستاف كليمت، من مواليد 1862 – توفي في 1918 وهو فنان ورسام نمساوي مشهور وأحد أبرز فناني حركة الانفصال الفنية في فيينا على الإطلاق.

ومن الأعمال الرئيسية له اللوحات والرسومات الجدارية وغيرها من التحف الفنية، وكثير منها موجود في معرض في فيينا وتحديدًا قاعة الانفصال الفني.

اهتم كليمت بشكل رئيسي بموضوع جسد الأنثى، وأعماله تتميز بعرض إثارة جنسية بشكل صريح وهذا أكثر ما يتجلى في العديد من الاسكتشات (الرسومات بواسطة الأقلام فقط).

 

حكاية لوحة.. الفتاة الذهبية استغرقت 3 سنوات.. والقوات النازية استولت عليها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قمر شافعى تكشف تفاصيل مشاركتها بمعرض كليج جاليري.. فيديو

قلدها دافنشي في لوحته الشهيرة.. قصة لوحة الموناليزا القبطية في مصر| شاهد

في ذكرى رحيله.. شاهد أغلى وأشهر لوحات بيكاسو

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد زوزو شكيب.. سبب صادم جعلها ترفض الإنجاب

أمريكا تسجل ارتفاعا هائلا في أعداد وفيات وإصابات كورونا خلال 24 ساعة

انهيار الإدارة في الدول العظمى.. مراسل: بلجيكا على المحك بسبب كورونا

اليوم.. جهاد جريشة يخضع للتحقيق في اتحاد الكرة بسبب إبراهيم نور الدين

تعرف على إجراءات المقاولون العرب لحماية العاملين من فيروس كورونا

كوارث 2020 تتوالى .. شاهد لحظة انفجار بركان كراكاتوا الخطير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للسكر والقولون.. فوائد تناول خل التفاح على الريق

كورونا الخفي .. نصف سكان آيسلندا لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بـ الفيروس

أسعار رينو renault بعد آخر تخفيض اليوم في مصر ..صور