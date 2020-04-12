حكاية لوحة.. الفتاة الذهبية استغرقت 3 سنوات.. والقوات النازية استولت عليها

رسم الفنان النمساوي جوستاف كيلمت، لوحة الجميلة النمساوية أديل بلوخ باور، المعروفة بالفتاة الذهبية، بتكليف من زوجها رجل الأعمال الثري فريناند بلوخ باور، عام 1907 استغرق الفنان ثلاث سنوات لاستكمال العمل ثم رسم بورتريه آخر لأديل عام 1912 فكانت الشخص الوحيد الذي رسمهُ كليمت العظيم مرتين.

لكن هذا ليس سبب شهرة اللوحة وربما ليس لجودتها الفنية -رغم أنها متقنة فنيًا أيضا- ولكن بسبب تاريخها الحافل بالأحداث الغريبة والنزاعات المالية والقانونية عبر القارات.

وعند وفاتها عام 1925 أوصت أديل بلوخ باور زوجها بأن يتبرع باللوحات إلى المتحف القومي النمساوي، لكن عند أجتاحت القوات الألمانية مدينة فيينا أثناء الحرب العالمية الثانية هرب الزوج من المدينة خوفًا من تنكيل الألمان باليهود، فتم الاستيلاء على اللوحات و ممتلكات العائلة من قبل القوات النازية عام 1941.

جوستاف كليمت، من مواليد 1862 – توفي في 1918 وهو فنان ورسام نمساوي مشهور وأحد أبرز فناني حركة الانفصال الفنية في فيينا على الإطلاق.

ومن الأعمال الرئيسية له اللوحات والرسومات الجدارية وغيرها من التحف الفنية، وكثير منها موجود في معرض في فيينا وتحديدًا قاعة الانفصال الفني.

اهتم كليمت بشكل رئيسي بموضوع جسد الأنثى، وأعماله تتميز بعرض إثارة جنسية بشكل صريح وهذا أكثر ما يتجلى في العديد من الاسكتشات (الرسومات بواسطة الأقلام فقط).