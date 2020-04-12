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أصل الحكاية

كنيسة القيامة تكتسي بالحزن.. لأول مرة بدون مصلين فى عيد الفصح

الأحد 12/أبريل/2020 - 03:50 ص
كنيسة القيامة
كنيسة القيامة
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ميـــس رضــا
يعيش العالم حالة من الحزن والخوف بعد انتشار فيروس كورونا المستجد الذى خيم بظلاله على المناسبات والفعاليات سواء كانت رسمية أو دينية يستعد لها العالم.


مشهد محزنا للغاية لكنيسة القيامة للمرة الأولى وهى خالية من المصلين فى الوقت الذى كانت تعج فيه بالرواد فى هذا الوقت من كل عام وهى تفتح أبوابها أمام مراسم عيد الفصح .


ويطلّ عيد الفصح والعالم يعيش فى عزلة بين جدران المنازل تخوفا من انتشار الفيروس الذى تواجهه الدول بكل السبل لتقوض من حركة انتشاره بعد أن تمدد فى ربوع دول العالم مخلفًا ملايين الإصابات والوفيات.


وتحتفل الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي من الكاثوليكال والبروتستانت بعيد الفصح أو عيد القيامة اليوم الأحد،  بينما يحتفل المسيحيون الأرثوذكس بالعيد في 19 من الشهر الجاري، وأوردت الوكالة أن 6 من رجال الدين فقط، سيحضرون القداس الذي سيترأسه المدبر الرسولي لبطريركية القدس للاتين المطران، بييرباتيستا بيتسابالا، داخل الكنيسة، مقابل نحو 1500 شخص حضروه العام الماضي.

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