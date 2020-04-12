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تعليم

فريق مايكروسوفت الأزهر يطلق منصة تعلموا بالعربية

الأحد 12/أبريل/2020 - 02:33 ص
فريق مايكروسوفت الأزهر
فريق مايكروسوفت الأزهر يطلق منصة تعلموا بالعربية
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محمد شحتة
يستعد فريق MSP لإطلاق منصته التفاعلية "تعلموا بالعربية - Learn in Arabic" وهى منصة تعليم إلكتروني تُتيح فرصة التعلم واكتساب المهارات مجانًا بمحتوى عالي الجودة وأسلوب مميز.

فريق MSP أو الشريك الطلابي لميكروسوفت MSP "Microsoft Student Partner" هو نشاط طلابي داخل جامعة الأزهر يهدف إلى محو الأمية التكنولوجية للطلاب، تأسس فرعه بجامعة الأزهر منذ ١٠ سنوات، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت من خلال دورات تدريبية وورش عمل وغيرها من البرامج التطوعية والمعدة خصيصًا لتأهيل الطلاب لسوق العمل التكنولوجي وتوعيتهم بفوائد وإستخدامات التطبيقات التكنولوجية المختلفة.   

يذكر أن المحتوى الذى سيتم طرحه على المنصة، يتكون من محتويات متنوعة وهي: برمجة صفحات الويب - برمجة تطبيقات الموبايل - صناعة الفيديو - التصوير الفوتوغرافي - ريادة الأعمال - مهارات الحياة المهنية. 

يشار إلى أن هذه المحتويات تتكون من مئات المحاضرات المُسجلة بأعلى جودة وبأسلوب تفاعلي مميز، والتي سيتم بثها مجانًا عبر الإنترنت على موقع Youtube والذي يتيح للجميع متابعة ومشاهدة جميع المُحاضرات في أي وقت.

وتتعدد مميزاتها بأن متوسط زمن الفيديوهات يتراوح من ٤ إلى ١٠ دقائق، وتحتوي على رسوم متحركة توضيحية، تعمل على توصيل المعلومات واستعيابها بطريقة سهلة، ويتيح كذلك فرصة التعلم واكتساب أكبر قدر من المعلومات بأقل جهد وفي أسرع وقتٍ ممكن.

بالإضافة إلى وجود ميزة فريدة تساعدك على الجمع بين المصدر العربي والإنجليزي، وذلك عن طريق إضافة الترجمة أو "الـSubtitles" للمساقات المُقدمة، ليكون هدفهم المساعدة على حفظ المصطلحات الأجنبية وفهمها وسهولة البحث عنها، مما ينتج عنه استيعاب أكبر قدر من المعلومات عن المجالات المتاحة والتعلم بشكل أفضل.
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