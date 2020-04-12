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فن

تعرف على موعد طرح الإعلان الدعائي لمسلسل النهاية

الأحد 12/أبريل/2020 - 03:04 ص
النهاية
النهاية
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محمد نحلة

أعلنت الكاتبة إنجي علاء زوجة يوسف الشريف موعد طلاح الإعلان الرسمي لمسلسل النهاية.


وقالت فى تصريحات صحفية أن المسلسل سيطرح الإعلان الخاص به يوم الاثنين القادم.


وكان عدد من محبي الفنان يوسف الشريف انتابهم القلق بعد الحريق الهائل الذي شب في بلاتوه مسلسله الجديد "النهاية"، وتساءل بعضهم: هل يلحق العمل بالموسم الرمضاني 2020 أم لا.


ورغم طمأنة عدد من صناع العمل للجميع، ومحاولات المخرج ياسر سامي إنهاء التصوير في موعده، إلا أن "صدى البلد" علم من مصدر من فريق العمل صعوية الانتهاء من التصوير في المواعيد التي تسمح بعرضه في رمضان 2020.


مسلسل "النهاية" من بطولة يوسف الشريف وعمرو عبدالجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعي وإخراج ياسر سامي وفكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف. 

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