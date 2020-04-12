حمادة هلال يشن هجوما شديدا على أحد معجبيه لهذا السبب

ظهر الفنان حمادة هلال في فيديو لايف من خلال حسابه الشخصي عبر تطبيق "انستجرام" ، ليغني برفقة الجمهور.

واستفز أحد الجمهور حمادة هلال من خلال التعليقات، ورد الأخير من خلال الفيديو: شكرا يا عم بلاش اعمل حركة وسخة أنت أصلا اسمك غير شكلك.

وكان الفنان حمادة هلال شارك فى حملة التوعية ضد فيروس كورونا، بالعديد من الصور والفيديوهات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر هلال صورة له عبر "تويتر" مرتديا الكمامة وعلق: "ياريت يا جماعة نغسل ايدينا كويس ونلبس الكمامة عشان منتعديش من الكورونا ويجيلنا COVID-19 ربنا يسترها علينا وعليكوا.