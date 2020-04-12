أحمد ياسر: عقود لاعبي المصري لا تساوي عقد لاعب في الأهلي

أكد أحمد ياسر لاعب فريق المصري البورسعيدي، أن على معلول نجم الأهلي أفضل ظهير أيسر في إفريقيا ويمثل نصف قوة فريق المارد الأحمر.









وأضاف في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أنه خلال مباراة الفريقين أخبر معلول أنه حرص لمدة اسبوع على مشاهدة طريقه لعبه، ولكن في النهاية تسبب في ضربة جزاء للأهلي ضد فريقه.









وتابع أحمد ياسر أن عقود لاعبي الاهلي والزمالك و بيراميدز لا تقارن مطلقا بـ عقود اللاعبين في باق الفريق، قائلا: "عقود لاعبي المصري كلها لا تساوي عقد لاعب واحد في الأهلي أو الزمالك".





وأضاف أن أكبر عقد داخل المصري لا يساوي أكثر من 2 مليون جنيه.





أما عن عبد الله السعيد نجم بيراميدز فأكد أنه لاعب مميز للغاية والوحيد الذي يستحق المقابل المادي الذي يحصل عليه لأنه يملك إمكانيات ومهارات مختلفة عن أي للاعب آخر.





وأشار إلى أن حسين الشحات لاعب الأهلي لاعب عادي ولا يستحق مطلقا ما يحصل عليه من الأهلي.



