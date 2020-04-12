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توك شو

كورونا قتل فاطمة وجنينها.. مأساة أسرة الدكتور شادي مع الفيروس.. فيديو

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:55 ص
شادى
شادى
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إبراهيم القادري
قال الدكتور شادى أبو يوسف زوج فاطمة الحطاب المتوفاة هي ومولودتها إثر إصابتها بفيروس كورونا من داخل مستشفي الحجر الصحي بأبو قير، إنه إلى الآن لم تظهر عليه أى أعراض ولكن من الضرورى بقائه في الحجر حتي لا يتسبب في إلحاق الضرر بأحد.


وأضاف أبو يوسف خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى: "لو خرجت من الحجر لن أستطيع زيارة والدتي واخوتي لأنني حامل للمرض وأمثل خطرا لأى أحد ممكن أن يتعامل معي".


وأوضح أبو يوسف أنه ينتظر عمل تحليلين وإذا ظهرا بالسلب يمكنه الخروج.


وتابع: زوجتي كانت حامل ومناعتها ضعيفة وعندما كانت تساعد أشقائها أصيبت بالفيروس وتشخيص الحالة كانت نزلة شعبية وبعدها قمت بعمل أشعة علي الصدر في دمياط ثبت أنها حالة كورونا.

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