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فن

عمرو سعد يفتح مقابر عائلته لاستقبال ضحايا كورونا من الأطقم الطبية.. تفاصيل

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:51 ص
عمرو سعد
عمرو سعد
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قسم الفن

أعلن الفنان عمرو سعد عن فتح مقابر العائلة لاستقبال ضحايا فيروس "كورونا" القاتل من الأطقم الطبية.


ونشر عمرو سعد صورة على حسابه الشخصي عبر تطبيق "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري". 


وكانت الصورة التي نشرها "عمرو" مكتوب عليها الآتي: عمرو سعد يفتح مقابر عائلته لاستقبال ضحايا فيروس كورونا من الأطقم الطبية. 


يذكر أن أحدث أعمال عمرو سعد فيلم «حملة فرعون» المأخوذ عن قصة فيلم "العظماء السبعة" التى قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم «شمس الزناتى» فيما بعد لكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.


"حملة فرعون" تأليف كريم حسن بشير، وبطولة عمرو سعد، ومحمد لطفي، ورامز أمير، وروبي، ومحمود عبدالمغني، ومايك تايسون، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.
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