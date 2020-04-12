مدرب حراس المصري السابق: إيهاب جلال صناعة الإعلام .. فيديو

قال حسن نصر مدرب حراس النادي المصري السابق، إنه نادم على العمل مع إيهاب جلال، مضيفا أنه صنيعة الإعلام بدليل عدم نجاحه مع الزمالك.





وتابع حسن نصر، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، "قدمت فترة جيدة مع الداخلية، وفي ذلك الوقت طلبني ايهاب جلال للعمل معه في اهلي طرابلس، ورحب علاء عبد العال ، برحيلي وبالفعل عملت مع جلال في ليبيا لمدة اربعة أشهر".





وأضاف: "خلال تواجدي في ليبيا طلب النادي المصري عودتي مع ميمي عبد الرازق، وبالفعل تحدثت مع جلال وعدت للنادي المصري، ووقتها وعدني جلال انه اذا تولى مسئولية الفريق البورسعيدي سوف أكون معه في الجهاز الفني، ولكن بعد ذلك تولى جلال مسئولية المصري وتحدث مع الادارة وتمسك بمصطفى كمال ولم يطلب ضمي".





وأردف: "عملت مع اكثر من مدرب، مثل طلعت يوسف وعلاء عبد العال ومحمد يوسف، ولكني لم أرتاح مع ايهاب جلال، شخصيتي غير شخصيته، إنه صنيعة الإعلام، بدليل عدم نجاحه مع الزمالك، ولم يحقق اي انجاز خلال مسيرته الشخصي، أنا نادم على العمل معه".





كما تحدث عن تصريحات حمد إبراهيم المسيئة بحقه قائلا :" لقد حزنت لما قاله عني حمد ابراهيم وعن شخصي، انا اعمل بالتدريب منذ 17 عام، اين كان ايهاب جلال حينها، حمد ابراهيم يتحدث بهذا الشكل من أجل أكل عيشه".



