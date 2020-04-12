AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب حراس المصري السابق: إيهاب جلال صناعة الإعلام .. فيديو

الأحد 12/أبريل/2020 - 03:00 ص
ايهاب جلال
ايهاب جلال
Advertisements
حسن العمدة
قال حسن نصر مدرب حراس النادي المصري السابق، إنه نادم على العمل مع إيهاب جلال، مضيفا أنه صنيعة الإعلام بدليل عدم نجاحه مع الزمالك.

وتابع حسن نصر، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، "قدمت فترة جيدة مع الداخلية، وفي ذلك الوقت طلبني ايهاب جلال للعمل معه في اهلي طرابلس، ورحب علاء عبد العال ، برحيلي وبالفعل عملت مع جلال في ليبيا لمدة اربعة أشهر".

وأضاف: "خلال تواجدي في ليبيا طلب النادي المصري عودتي مع ميمي عبد الرازق، وبالفعل تحدثت مع جلال وعدت للنادي المصري، ووقتها وعدني جلال انه اذا تولى مسئولية الفريق البورسعيدي سوف أكون معه في الجهاز الفني، ولكن بعد ذلك تولى جلال مسئولية المصري وتحدث مع الادارة وتمسك بمصطفى كمال ولم يطلب ضمي".

وأردف: "عملت مع اكثر من مدرب، مثل طلعت يوسف وعلاء عبد العال ومحمد يوسف، ولكني لم أرتاح مع ايهاب جلال، شخصيتي غير شخصيته، إنه صنيعة الإعلام، بدليل عدم نجاحه مع الزمالك، ولم يحقق اي انجاز خلال مسيرته الشخصي، أنا نادم على العمل معه".

كما تحدث عن تصريحات حمد إبراهيم المسيئة بحقه قائلا :" لقد حزنت لما قاله عني حمد ابراهيم وعن شخصي، انا اعمل بالتدريب منذ 17 عام، اين كان ايهاب جلال حينها،  حمد ابراهيم يتحدث بهذا الشكل من أجل أكل عيشه".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعفان الصغير: الأهلي تاريخ كبير والأمر لا علاقة له بنجوم الإسماعيلي

المصري: لا نخشى مواجهة اى فريق فى كأس الكونفدرالية.. فيديو

إيمانويل أمونيكي: لم أتحدث مع إيهاب جلال بعد تعيينه مدربا للمقاصة..فيديو

قبل الاحتراف.. محمد صلاح و النني وافقا على الانضمام لهذا النادى

صدمة.. مدرب المقاصة: الأهلي عرض 4 لاعبين و15 مليون جنيه مقابل ضم نجم الفريق..فيديو

كواليس عودة إيهاب جلال لـ المقاصة.. وكيف تعامل مع اللاعبين.. فيديو

ترشيحاتنا

جلعاد ساينسز.. أمل جديد لعلاج المصابين بفيروس كورونا .. تفاصيل

بعد انتقاد الصينيين بسبب أكلهم.. هل تناول المصريين للفشة والكرشة يصيب بالأمراض

طيور تسقط ميتة من السماء .. طبيب بيطرى يكشف الأسباب

انتصار جديد على كورونا.. شفاء 8 حالات من بني سويف وخروجهم من مستشفى العزل

تفاصيل القبض على مواطن سعودي أطلق النار على 4 أشخاص في مكة

هل ينجح عقار أفيجان الياباني في علاج فيروس كورونا.. صحة البرلمان تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلا رحمة.. مراهقون يعتدون على منزل عجوز مصابة بـ السرطان

أعنف تعقيم.. أغرب طريقة لتطهير الطعام من كورونا

فوائد الحظر.. رجل يعثر على كنز كلاسيكي مدفون في حديقة منزله