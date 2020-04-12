نقابة الأطباء: أي طبيب يسقط في معركة كورونا شهيد .. فيديو

قال الدكتور اسامة عبد الحي عضو مجلس نقابة الأطباء ، إن الأمم المتحدة وأوروبا اعتبرت الاعتداء على المنشآت الصحية جريمة ضد الانسانية مهما كان انفعال أهل المريض.





واضاف عبد الحي خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن هذا القانون يجب ان يصدر بأسرع ما يمكن في مصر بتغليظ عقوبة الاعتداء علي المستشفيات وأفراد الطاقم الطبي.









واوضح عبد الحي ، أن هذا ليس فقط اعتداء علي موظف اثناء تأدية عمله ولكنه يعطله عن تقديم الخدمة الي باقي المرضى .









وتابع: "طالبنا بعتبار أي دكتور يسقط في معركته ضد كورونا شهيد مثل شهداء معارك الارهاب او شهداء الدفاع عن الارض .









واستطرد ان هناك مستشفيات مكتملة التجهيزات وهناك مستشفيات يوجد بها نقص، موضحا أن الشكاوى اصبحت قليلة.