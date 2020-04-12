AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إليسا تتخطى نصف مليون مشاهدة بـ"هنغني كمان وكمان" بعد طرحها بساعات

الأحد 12/أبريل/2020 - 05:02 ص
إليسا
إليسا
Advertisements
محمد نحلة

تخطت أغنية إليسا "هنغني كمان وكمان" النصف مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها عبر حسابها على "يوتيوب".


وكان الفنان محمد حماقي هنّأ الفنانة إليسا على أغنيتها الجديدة "هنغني كمان وكمان"، ونشر الفيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، وقال لها ان الاغنية رائعة.


طرحت إليسا الأغنية اليوم وعلقت عليها عبر "إنستجرام"  قائلة: "من الممكن أن يكون السبب أن جميعنا في المنزل، لكني لا اتمكن من وصف حماسي لطرح اغنيتي الجديدة، متبقي أقل من 8 ساعات .. إنتظروا الأغنية النهاردة الساعة 8 مساءً على يوتيوب وديزر".


"هنغني كمان وكمان" كلمات الشاعر شادي نور، وألحان محمد يحيي، وتوزيع الموزع الموسيقي الهامي دهيمة، ويقول المقطع الأول من الأغنية: "هنغني كمان وكمان .. وهنرقص عـ الأحزان".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إليسا تعلن تحديًا جديدًا لجمهورها .. تفاصيل

طرح بوستر هنغني كمان وكمان لـ إليسا .. شاهد

أنا مسيحية واللى مش عاجبو ما يتبعني .. اليسا تثير الجدل بأحدث تغريداتها

إليسا تطرح أغنيتها الجديدة هنغني كمان وكمان.. اليوم

هيفاء وهبي تظهر مع إليسا في أغنيتها الجديدة هنغني كمان وكمان.. فيديو

نوال الزغبي تهنئ إليسا بأغنيتها الجديدة.. هنغني كمان وكمان

ترشيحاتنا

مدير دراسات المناعة بواشنطن: هذه الأدوية تصلح لـ فيروس كورونا.. فيديو

ميزة جديدة في واتساب .. تعرف على كيفية تفعيلها

أحمد حسن: الأهلي عداه العيب مع فتحي.. فيديو

تشييع جثمان الملحن خالد عادل من المحلة

روسيا اليوم: الجيش الإثيوبي يتوغل في أراضي السودان

نتائج تحاليل الأطقم الطبية فى مستشفى قها سلبية.. وخروج 5 أطفال بعد تعافيهم من كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة كورونا كل 15 ثانية في نيويورك .. تفاصيل صادمة

سائقة دليفري .. شاهد كيف استغلت سعودية سيارتها في ظل أزمة كورونا

بلا رحمة.. مراهقون يعتدون على منزل عجوز مصابة بـ السرطان