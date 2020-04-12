إليسا تتخطى نصف مليون مشاهدة بـ"هنغني كمان وكمان" بعد طرحها بساعات

تخطت أغنية إليسا "هنغني كمان وكمان" النصف مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها عبر حسابها على "يوتيوب".

وكان الفنان محمد حماقي هنّأ الفنانة إليسا على أغنيتها الجديدة "هنغني كمان وكمان"، ونشر الفيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، وقال لها ان الاغنية رائعة.

طرحت إليسا الأغنية اليوم وعلقت عليها عبر "إنستجرام" قائلة: "من الممكن أن يكون السبب أن جميعنا في المنزل، لكني لا اتمكن من وصف حماسي لطرح اغنيتي الجديدة، متبقي أقل من 8 ساعات .. إنتظروا الأغنية النهاردة الساعة 8 مساءً على يوتيوب وديزر".

"هنغني كمان وكمان" كلمات الشاعر شادي نور، وألحان محمد يحيي، وتوزيع الموزع الموسيقي الهامي دهيمة، ويقول المقطع الأول من الأغنية: "هنغني كمان وكمان .. وهنرقص عـ الأحزان".