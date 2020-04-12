أصالة تغني برفقة أولادها.. شاهد

نشرت الفنانة السورية أصالة فيديو من منزلها برفقة أولادها، عبر حسابها الشخصي عبر تطبيق "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري".

وظهرت أصالة في الفيديو وهي تغني بعض أغانيها برفقة أولادها.

من جهة أخرى، حققت أغنية أصالة الجديدة "شامخ" حتى الآن 8 ملايين و805 آلاف مشاهدة عبر موقع يوتيوب بعد أيام قليلة من طرحها.

تقول كلمات الأغنية: "حروف الصمت مكسورة.. فصدري صوت يجرحني.. بصرخة ماوصلت سمعي.. ولا حتى درت عني.. تكسر في عيوني الدمع.. بعد ما جمده عزي.. وصارت عزتي لنفسي.. هي أكثر ما يكسرني.. ولو شامخ وأنا شامخ.. أحس الضعف في همسي.. وأنا أداري وأنا داري.. كثير الصبر يقهرني".