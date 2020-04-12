جولة ليلية مفاجئة لـ محافظ بورسعيد بـ سوق البازار

أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بورسعيد تعليمات إلى الأجهزة التنفيذية بحي الشرق برفع الإشغالات بمنطقة سوق البازار، والتي تأتي بالتوازي مع أعمال إزالة التعديات والإشغالات بمنطقة سوق الروضة وستوتة، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازيةوالوقائية التي تقوم بها المحافظة لمواجهة الفيرس المستجد وحفاظا على سلامة المواطنين.





جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها محافظ بورسعيد إلى منطقة سوق البازار، لمتابعة تنفيذ قرار التزام المحلات بعدم وضع الاشغالات.









وشدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد اصحاب المحلات المخالفة والتي تقوم بالتعدي علي حقوق المواطنين في السير الأمن بالشارع