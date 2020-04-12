AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

عقب إزالته.. محافظ بورسعيد يتفقد سوق ستوتة

الأحد 12/أبريل/2020 - 06:40 ص
عقب ازالته.. محافظ
عقب ازالته.. محافظ بورسعيد يتفقد سوق ستوتة
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فى جولة مفاجئة، سوق "ستوته" أحد أقدم الأسواق العشوائية بنطاق حي العرب، والذي تم إزالته، للوقوف على مدى إنجاز أعمال إزالة الإشغالات بهذه المنطقة العشوائية.

ووجه محافظ بورسعيد، باستمرار حملة الاشغالات المكبرة والتي بدأت منذ يومين بازالة اشغالات شارع الروضة  واستكملت اليوم بازالة سوق ستوتة بالتزامن مع اكتشاف حالة ايجابية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لشخص يعمل داخل هذا السوق العشوائي.

وأكد المحافظ، خلال جولته التفقدية بحي العرب، أن بورسعيد أولى المحافظات المصرية في القضاء على المناطق العشوائية لتكون خالية من المناطق غير الآمنة والتي تهدد أمن وأمان المواطنين.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق من أجل الارتقاء بالمحافظة، وجعلها أولي المحافظات الخالية أيضا من الأسواق العشوائية مثل سوق "ستوته" الذي يمثل خطرا كبيرا في حالة حدوث أية حالات طوارئ .

وشدد محافظ بورسعيد، على الاجهزة التنفيذية، التعامل بكل قوة وحزم لتنفيذ القانون، وتحرير محاضر لكل من تسول له نفسه المخالفة في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، مشيدا بتعاون المواطنين خلال عمليات التطهير والتعقيم وإزالة العشوائيات.

ووجه محافظ بورسعيد باتخاذ الاجراءات القانونية لكل من يحاول اعادة المخالفة مرة اخري من المحلات واصحاب الفروشات من الباعة الجائلين
عقب إزالته.. محافظ بورسعيد يتفقد سوق ستوتة
عقب إزالته.. محافظ بورسعيد يتفقد سوق ستوتة
عقب إزالته.. محافظ بورسعيد يتفقد سوق ستوتة
عقب إزالته.. محافظ بورسعيد يتفقد سوق ستوتة
عقب إزالته.. محافظ بورسعيد يتفقد سوق ستوتة
عقب إزالته.. محافظ بورسعيد يتفقد سوق ستوتة
عقب إزالته.. محافظ بورسعيد يتفقد سوق ستوتة
عقب إزالته.. محافظ بورسعيد يتفقد سوق ستوتة
عقب إزالته.. محافظ بورسعيد يتفقد سوق ستوتة
عقب إزالته.. محافظ بورسعيد يتفقد سوق ستوتة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية: إزالة الأسواق العشوائية بشوارع طنطا.. واستمرار حملات التعقيم

حملة لإزالة الإشغالات بمنطقة سوق الروضة بعرب بورسعيد

محافظ بورسعيد يشيد بالتزام محال الثلاثيني ورفع كافة الإشغالات من الطريق

بعد ظهور إصابة بـ كورونا.. حملة مكبرة لإزالة إشغالات سوق ستوتة العشوائى ببورسعيد

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تكشف عن كارثة بشأن كورونا.. وتوجه تحذيرا شديد اللهجة

أخبار الفن.. حقيقة إصابة منى زكي بـ فيروس كورونا.. الموت يفجع عصام كاريكا.. ووفاة الملحن خالد عادل

بفستان ستان قصير.. درة تشعل إنستجرام برفقة هنا الزاهد.. شاهد

تفاصيل إيواء 9 آلاف مصري بالكويت قبل إجلائهم إلى القاهرة

تعرف على محتويات شحنة المستلزمات الطبية القادمة من الصين.. فيديو

يموت مريض كورونا ويموت معه الفيروس.. أستاذ فيروسات يكشف موعد انحسار كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار رينو renault بعد آخر تخفيض اليوم في مصر ..صور

لماذا يقتل فيروس كورونا الرجال أكثر من النساء.. نتائج مأساوية

كوارث 2020 تتوالى .. شاهد لحظة انفجار بركان كراكاتوا الخطير