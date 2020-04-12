عقب إزالته.. محافظ بورسعيد يتفقد سوق ستوتة

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فى جولة مفاجئة، سوق "ستوته" أحد أقدم الأسواق العشوائية بنطاق حي العرب، والذي تم إ زالته، للوقوف على مدى إنجاز أعمال إزالة الإشغالات بهذه المنطقة العشوائية.





ووجه محافظ بورسعيد، باستمرار حملة الاشغالات المكبرة والتي بدأت منذ يومين بازالة اشغالات شارع الروضة واستكملت اليوم بازالة سوق ستوتة بالتزامن مع اكتشاف حالة ايجابية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لشخص يعمل داخل هذا السوق العشوائي.





وأكد المحافظ، خلال جولته التفقدية بحي العرب، أن بورسعيد أولى المحافظات المصرية في القضاء على المناطق العشوائية لتكون خالية من المناطق غير الآمنة والتي تهدد أمن وأمان المواطنين.





وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق من أجل الارتقاء بالمحافظة، وجعلها أولي المحافظات الخالية أيضا من الأسواق العشوائية مثل سوق "ستوته" الذي يمثل خطرا كبيرا في حالة حدوث أية حالات طوارئ .





وشدد محافظ بورسعيد، على الاجهزة التنفيذية، التعامل بكل قوة وحزم لتنفيذ القانون، وتحرير محاضر لكل من تسول له نفسه المخالفة في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، مشيدا بتعاون المواطنين خلال عمليات التطهير والتعقيم وإزالة العشوائيات.



