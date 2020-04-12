تعرف على محتويات شحنة المستلزمات الطبية القادمة من الصين.. فيديو

قال المهندس أحمد السويدي رجل الأعمال، إن جميع الدول في الوقت الحالي لديهم تحفظ كبير في توريد المعدات الطبية تخوفا من انتشار فيروس كورونا بها مثلما حدث في الصين.





وأضاف المهندس أحمد السويدي خلال مداخلة هاتفية علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أنه من خلال علاقاته ببعض الشركات الصينية على مستوى العالم استطاع أن يحصل على بعض المستلزمات الطبية.





وتابع رجل الأعمال، أن الشحنة التي أهداها إلى مصر كانت عبارة عن مليون و٦٠٠ ألف ماسك طبي وقدمها للقطاع الطبي المصري كنوع من المساعدة لهم في الأزمة الحالية.





وأوضح المهندس أحمد السويدي، أن هناك جوانتيات طبي داخل الشحنة الطبية مهداه للقطاع الطبي، معلقا: "الوقاية تكون قبل العلاج".





وأشار إلي أن الشحنة تشمل أيضا بدل وقاية للأطباء حتي لا يصابوا بفيروس كورونا أثناء تأدية عملهم مع المصابين وداخل المستشفيات.