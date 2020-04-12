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مدير دراسات المناعة بواشنطن: هذه الأدوية تصلح لـ فيروس كورونا.. فيديو

الأحد 12/أبريل/2020 - 05:06 ص
طلال نصولي
طلال نصولي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور طلال نصولي مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، إنه في عام 2007 صدر تحذير بأن هناك فيروسا سيضرب الصين في يوم من الأيام ويجتاح العالم، ولكن لم ينتبه أحد إلى هذا التحذير .


وأضاف طلال نصولي خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن فيروس كورونا أخطر فيروس رأيناه في الكرة الأرضية وفي المجال الطبي، كما أنه يوقف القلب والكلى ويتسبب في أضرار كبيرة للمخ والكبد والبطن.


وأوضح طلال نصولي، أن الأطباء على مستوى العالم يجب عليهم اكتشاف أدوية سليمة، كما أن دواء avigan الذى تستخدمة الصين لم يعط المفعول السليم أو المنتظر، ولكن هناك دواء ivermectin الأفضل لعلاج فيروس كورونا.


وتابع طلال نصولي، أن جهاز التنفس الصناعي لا يعالج كورونا، كما أن 80% من المرضى الذين يضعون على جهاز التنفس يموتون، ولكن يجب أن يكون هناك علاج لهذا الفيروس.


واستطرد أن دواء remdesivir حقق نجاحا كبيرا في علاج مصابي كورونا، مؤكدا أن الفيروس لا يعود للمتعافين مرة أخرى نهائيا. 



واشار الي ان الامل موجود وسيكون هناك علاج لفيروس كورونا، موضحا  ان الرجال اكثر عرضة للاصابة من النساء بسبب تواجدهم في الشارع.
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