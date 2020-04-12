تفاصيل إيواء 9 آلاف مصري بالكويت قبل إجلائهم إلى القاهرة

تعكف الجهات الحكومية الكويتية على تجهيز أماكن إيواء للوافدين المصريين المخالفين للإقامة قبل عودتهم إلى مصر مع إتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليهم قبل إجلاءهم من البلاد.









وحسب ما أوردته صحيفة القبس الكويتية، من معلومات حول الأماكن التى تعدها الجهات الحكومية فتعمل حاليًا على تجهيز أماكن إيواء مجهزة بالكامل بوزارة التربية الواقع في منطقة كبد خلف مبنى الاذاعة، تسع نحو 9 آلاف شخص.









وحول طبيعة المكان، قالت مصادر مطلعة إن مخيم الإيواء عبارة عن غرف مستقلة مجهزة بالكامل بكل ما يحتاجه المقيم، موضحة أن وزارة الداخلية تسلمت المخيم فعليًا الأسبوع الماضي، وتقوم شركة نفط الكويت بتجهيزه حاليًا كما تتولى وزارة الكهرباء إيصال التيار إليه.









فى غضون ذلك، فتحت نيابة العاصمة وعلى مدار يومين متتاليين تحقيقات واسعة مع الضابط المتهم بالاتجار بالبشر والإقامات، بعد إحالته من قبل وزارة الداخلية، وقررت استمرار حجزه و6 متهمين آخرين من الجالية المصرية.













وشهد أول أمس الجمعة آخر أيام فترة السماح لاستقدام مخالفي الإقامة الكويتية من العمالة المصرية بدولة الكويت، والتي بدأت فترة استقدامهم خلال الفترة من يوم ٦ أبريل حتى ١٠ أبريل الجاري، في إطار قانون وزارة الداخلية الكويتية الذي أعفى مخالفي الإقامة من دفع الغرامات وكذلك عودتهم الى بلادهم على نفقة دولة الكويت.









وخصصت وزارة الداخلية الكويتية، أماكن للإيواء حتى مغادرتهم والعودة إلى بلادهم، يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها دولة الكويت ضد فيروس كورونا المستجد وتخفيفا من تزاحم الوافدين بداخل الدولة استعدادا لعودة رعاياهم من دول الخارج.









كانت وزارة الداخلية الكويتية أصدرت قرارا يقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد ابتداء من الأربعاء وحتى نهاية أبريل الجاري دون دفع أي غرامات مالية.







