سائقة دليفري .. شاهد كيف استغلت سعودية سيارتها في ظل أزمة كورونا

منذ السماح للسيدات بقيادة السيارات في السعودية انطلقت تطبيقات لخدمة التوصيل للنساء فقط، تقودها سائقات سعوديات مثل «أم نواف».





تحولت تطبيقات توصيل الأشخاص إلى توصيل الطلبات للمنازل لتكون "لقمة عيش بديلة" للسيدات، وبالتالي لم تتردد النساء في الانطلاق بسياراتهن للمهنة البديلة كالسائقة أم نواف. ومع تفشي جائحة فيروس كورونا التاجي وتوقف المواطنين عن الخروج من منازلهم في ظل فرض حظر التجوال وبخاصة النساء،

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وروت المواطنة في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل وفقًا لقناة العربية تجربة عملها بـ أحد تطبيقات توصيل الطلبات أثناء منع التجول وفي ظل انتشار فيروس "كورونا".





لكن مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة بعدد من الإجراءات الوقائية، تقول أم نواف في مقطع الفيديو المتداول: “في السابق كنت أوصل الأخوات، الآن صرنا مختصرين على توصيل الطلبات من المواد الغذائية والصحية فقط وصار الطلب أكثر مما كان من قبل".





وأضافت: "لازم كل يوم ناخد احتياطاتنا من استخدام المعقمات والجونتيات كما يتم تغييرها بشكل مستمر للحفاظ على سلامة الأشخاص في ظل هذه الظروف".



