المدربون المصريون بالسعودية يناشدون الحكومة بالتدخل لعودتهم خوفا من كورونا

ناشد عدد من المدربين المصريين الذين يعملون بالسعودية الحكومة متمثلة في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتدخل وحل أزمتهم بالعوده للأراضي المصرية في ظل خطر فيروس كرونا، بالإضافة إلى توقف الدوري السعودي بجميع درجاته، حيث طلب مسئولو الأندية من المدربين بالرحيل بعد توقف مرتباتهم .





وكشف محمد إسماعيل المدير الفني لنادي ابها السعودي، أن هناك عددا كبيرا من المدربين المصريين المتواجدين بالسعودية يريدون العودة للاراضي المصرية في ظل خطر فيرس كرونا الذي يهدد العالم أجمع .





وقال محمد اسماعيل أن السعودية تضم نحو ٣٠٠ مصري يعملون بمجال الكرة ما بين مدربين وأخصائيين علاج طبيعي يواجهون خطر العدوي بفيروس كرونا في ظل ارتفاع أعداد المصابين في السعودية بشكل كبير، على حد قوله .





وتابع أن هناك عددا من المدربين يريدون العودة لأرض الوطن وأنه تمت مخاطبة السفارة المصرية كما تواصل بعضهم مع اللجنة الأوليمبية إلا أنه لا حياة لمن تنادي.





وأوضح محمد اسماعيل أنه يتم حاليا اعداد كشوف بأسماء المدربين العالقين والذين يريدون العودة ما بين إقامة أو زيارة للأراضي السعودية .



