AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المدربون المصريون بالسعودية يناشدون الحكومة بالتدخل لعودتهم خوفا من كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 05:34 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
ناشد عدد من المدربين المصريين الذين يعملون بالسعودية الحكومة متمثلة في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتدخل وحل أزمتهم بالعوده للأراضي المصرية في ظل خطر فيروس كرونا، بالإضافة إلى توقف الدوري السعودي بجميع درجاته، حيث طلب مسئولو الأندية من المدربين بالرحيل بعد توقف مرتباتهم .

وكشف محمد إسماعيل المدير الفني لنادي ابها السعودي، أن هناك عددا كبيرا من المدربين المصريين المتواجدين بالسعودية يريدون العودة للاراضي المصرية في ظل خطر فيرس كرونا الذي يهدد العالم أجمع .

وقال محمد اسماعيل أن السعودية تضم نحو ٣٠٠ مصري يعملون بمجال الكرة ما بين مدربين وأخصائيين علاج طبيعي يواجهون خطر العدوي بفيروس كرونا في ظل ارتفاع أعداد المصابين في السعودية بشكل كبير، على حد قوله .

وتابع أن هناك عددا من المدربين يريدون العودة لأرض الوطن وأنه تمت مخاطبة السفارة المصرية كما تواصل بعضهم مع اللجنة الأوليمبية إلا أنه لا حياة لمن تنادي.

وأوضح محمد اسماعيل أنه يتم حاليا اعداد كشوف بأسماء المدربين العالقين والذين يريدون العودة ما بين إقامة أو زيارة للأراضي السعودية .

وناشد الدكتور أشرف صبحي بسرعة التدخل من أجل إنقاذهم من خطر فيروس كورونا .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير القوى العاملة يتابع مستحقات مصري توفى بسكتة دماغية بالسعودية

بارما يسعى لضم نجم الهلال السعودي

وزير الشباب والرياضة واسطة خير بين الكاراتيه والقوى العاملة

يحيى خالد من المجر: أريد العودة لمصر.. وتأجيل اولمبياد طوكيو لن يؤثر على المنتخب

ترشيحاتنا

مجدي عبد الغني يكشف كواليس جديدة في تعاقد أحمد فتحي مع بيراميدز

سائقة دليفري .. شاهد كيف استغلت سعودية سيارتها في ظل أزمة كورونا

محمد يوسف: إدارة الأهلي ارتكبت خطأ وحيدا مع أحمد فتحي

رسالة لوم وتهنئة من وائل جمعة لـ أحمد فتحي بعد توقيعه رسمياََ لـ بيراميدز

وما أدراك ما العصور الوسطى.. كيف استغل البريطانيون فترة حظر التجول؟

تعرف على محتويات شحنة المستلزمات الطبية القادمة من الصين.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوارث 2020 تتوالى .. شاهد لحظة انفجار بركان كراكاتوا الخطير

وما أدراك ما العصور الوسطى.. كيف استغل البريطانيون فترة حظر التجول؟

حالة كورونا كل 15 ثانية في نيويورك .. تفاصيل صادمة