بعد اكتشاف حالة.. مسح كورونا لـ 200 من سكان الشنقراب بأسوان

بتعليمات وقيادة الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان ، والدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائى





وأشار الدكتور نجيب نجيب إلى أن هذا المسح يأتى للأشخاص المخالطين لبعض الحالات وذلك للوقوف على الوضع الحالى والعمل على مواجهة فيروس كورونا المستجد .









وأضاف نجيب نجيب أن المسح إستهدف عمل العديد من التحاليل لسكان المنطقة بما يجاوز الـ 200 عينه ، وجار العمل على النتائج وتم الإنتهاء من 100% من العينات وكلها سلبية .









وأشار مدير الطب الوقائى بالإدارة الصحية إلى مناشدة مديرية الشئون الصحية بأسوان جموع المواطنين بتحمل مسئولياتهم فى البعد عن أماكن التجمعات والزحام والإلتزام بالبيت قدر المستطاع وذلك للحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم.











و بدأت الأجهزة المعنية صباح أمس السبت بتنفيذ الحجر الصحى على العمارتين أرقام 77 و79 فى الحارة المواجهة لجمعية الشنقراب لتنمية المجتمع بمدينة أسوان وهو الإجراء الذى يأتى تنفيذًا لقرار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حيث شهدت إحداهما حالة إيجابية مصابة بمرض كورونا المستجد.



