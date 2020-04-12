بعد اكتشاف حالة.. مسح كورونا لـ 200 من سكان الشنقراب بأسوان

قال الدكتور نجيب نجيب مدير الطب الوقائي بالإدارة الصحية بأسوان، إن فرق الطب الوقائى قامت بعمل مسح للعديد من سكان منطقة الشنقراب وسط مدينة أسوان، بتعليمات وقيادة الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان ، والدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائى
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وأشار الدكتور نجيب نجيب إلى أن هذا المسح يأتى للأشخاص المخالطين لبعض الحالات وذلك للوقوف على الوضع الحالى والعمل على مواجهة فيروس كورونا المستجد .
وأضاف نجيب نجيب أن المسح إستهدف عمل العديد من التحاليل لسكان المنطقة بما يجاوز الـ 200 عينه ، وجار العمل على النتائج وتم الإنتهاء من 100% من العينات وكلها سلبية .
وأشار مدير الطب الوقائى بالإدارة الصحية إلى مناشدة مديرية الشئون الصحية بأسوان جموع المواطنين بتحمل مسئولياتهم فى البعد عن أماكن التجمعات والزحام والإلتزام بالبيت قدر المستطاع وذلك للحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم.
وبدأت الأجهزة المعنية صباح أمس السبت بتنفيذ الحجر الصحى على العمارتين أرقام 77 و79 فى الحارة المواجهة لجمعية الشنقراب لتنمية المجتمع بمدينة أسوان وهو الإجراء الذى يأتى تنفيذًا لقرار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حيث شهدت إحداهما حالة إيجابية مصابة بمرض كورونا المستجد.
وقامت مديرية أمن أسوان بإغلاق مداخل العمارتين، بالإضافة إلى تكليف مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي بتنظيم حركة دخول وخروج المقيمين بها، لتقديم إحتياجاتهم اليومية.
وكان قد تفقد محافظ أسوان أمس فى جولة ميدانية مفاجئة قاد فيها سيارة ملاكى بنفسه منطقة الشنقراب وسط مدينة أسوان والتى شهدت ظهور بعض حالة إيجابية مصابة بمرض كورونا حيث قرر المحافظ خضوع 2 عمارة سكنية للحجر الصحى مع توجيه مديرية أمن أسوان بغلق مداخلهما ، بالإضافة إلى تكليف مديريتى الصحة والتضامن الإجتماعى بتنظيم حركة دخول وخروج المقيمين بها والحصول على إحتياجاتهم اليومية.
وناشد محافظ أسوان المواطنين بضرورة تجنب التجمعات بعدما لاحظ وجود أعداد ضئيلة تقدم واجب العزاء لأهل متوفى بالشنقراب ، بجانب وجود تجمع أمام كوافير بمول الجيش بسبب تقديم التهنئة أثناء مراسم الخطوبة لشاب وفتاة ، مطالبًا بأهمية زيادة الوعى لدى المواطنين لمساندة الدولة بالتطبيق الجاد للإجراءات الإحترازية لمكافحة مرض كورونا المستجد .
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