إبراهيم فايق يرد على سخرية أحد متابعيه: بتشرف ببداياتي

غرد الإعلامى إبراهيم فايق على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى " تويتر" ردًا على ما قاله أحد متابعيه على صورة قديمة له في بدايته وقال "كابتن إبراهيم فايق أيام الكحرته.





ورد إبراهيم فايق: "ايوه بتشرف ببداياتي وبحب تعبي جدا فيها.. مش حاجة استعر منها".





وتفاعل معه عدد كبير من المغردين وجاءت أبرز التعليقات كالاتي :





تكفي احترامك ولله ياكابتن ابراهيم ولله انا مش متابع كوره اوي بس من ساعة مشوفتك حبيتكولله وشك فيه القبول جدًا ربنا يكرمك ويراضيك





إعلامي محترم





كلنا هذا الرجل.. المهم انه تعب واجتهد ووصل الي ماهو فية بعرقة وكفاحة واجتهادة وليس بالواسطة والمحسوبية.. وابراهيم فائق بدون سابق معرفة أنه من الاعلاميين الشباب اللي الاعلام الرياضي المصري حاطط عليهم امال وطموح كبيرة ويبعدوا التعصب عن الشاشات ..