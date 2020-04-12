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فن

أخبار الفن.. تشييع جثمان الملحن خالد عادل من المحلة..عمرو سعد يفتح مقابر عائلته لاستقبال ضحايا كورونا.. وحمادة هلال يهاجم متابع

الأحد 12/أبريل/2020 - 07:02 ص
خالد عادل
خالد عادل
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي.


تشييع جثمان الملحن خالد عادل من المحلة


يشيع جثمان الملحن خالد عادل، اليوم الأحد، ويتم دفنه بمقابر العائلة في مدينة المحلة الكبرى.


في ذكرى ميلاد زوزو شكيب.. سبب صادم جعلها ترفض الإنجاب


تحل اليوم 12 إبريل ذكرى ميلاد الفنانة زوزو شكيب التى رحلت عن عالمنا قبل سنوات طويلة، تاركة لجمهورها عشرات الأعمال الفنية.


عمرو سعد يفتح مقابر عائلته لاستقبال ضحايا كورونا من الأطقم الطبية.. تفاصيل


أعلن الفنان عمرو سعد عن فتح مقابر العائلة لاستقبال ضحايا فيروس "كورونا" القاتل من الأطقم الطبية.


حمادة هلال يشن هجوما شديدا على أحد معجبيه لهذا السبب


ظهر الفنان حمادة هلال  في فيديو لايف من خلال حسابه الشخصي عبر تطبيق "انستجرام" ،  ليغني برفقة الجمهور.

محمد هنيدي يسخر من نفسه أثناء الحجر المنزلي .. شاهد


سخر محمد هنيدي من نفسه وكتب عبر حسابه على فيسبوك": كان نفسي القعدة في البيت دي بتزود الطول زي ماهي بتزود الوزن".

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تشييع جثمان الملحن خالد عادل من المحلة

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