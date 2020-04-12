أهالي فيصل يستغيثون من تفاقم مشكلة القمامة

رغم تحذيرات الحكومة المستمرة بضرورة الحفاظ على النظافة العامة، والسعي المستمر للتطهير وتعقيم الشوارع والحذر الشديد من فيروس كورونا المستجد الذي يهدد العالم، إلا أن بعض الأماكن مازالت مليئة بالقمامة دون أي اهتمام بخطورتها في الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد.



استغاث أهالى منطقة ١٢١ شارع الملكة فيصل الهرم بموقع "صدى البلد" الاخبارى بعد تفاقم مشكلة القمامة يوميا وسط تجاهل كبير من جانب المسئولين.

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