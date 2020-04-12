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بين الناس

أهالي فيصل يستغيثون من تفاقم مشكلة القمامة

الأحد 12/أبريل/2020 - 05:06 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
رغم تحذيرات الحكومة المستمرة بضرورة الحفاظ على النظافة العامة، والسعي المستمر للتطهير وتعقيم الشوارع والحذر الشديد من فيروس كورونا المستجد الذي يهدد العالم، إلا أن بعض الأماكن مازالت مليئة بالقمامة دون أي اهتمام بخطورتها في الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد.

استغاث أهالى منطقة ١٢١ شارع الملكة فيصل الهرم بموقع "صدى البلد" الاخبارى بعد تفاقم مشكلة القمامة يوميا وسط تجاهل كبير من جانب المسئولين.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس.

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