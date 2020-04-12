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بين الناس

قمامة ومجاري وحيوانات نافقة.. الكوارث تحاصر أهالي المرج

الأحد 12/أبريل/2020 - 05:43 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
رغم تحذيرات الحكومة المستمرة بضرورة الحفاظ على النظافة العامة، والسعي المستمر للتطهير وتعقيم الشوارع والحذر الشديد من فيروس كورونا المستجد الذي يهدد العالم، إلا أن بعض الأماكن مازالت مليئة بالقمامة دون أي اهتمام بخطورتها على الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد.


استغاث أهالى شارع محمد نجيب بمنطقة المرج  بموقع "صدى البلد" الاخبارى بعد تفاقم مشكلة القمامة وسط تجاهل كبير من جانب المسئولين.


وقالوا إن وضع القمامة أصبح صعبا جدا و يتفاقم يوميا للأسوأ، خصوصا وسط ازمة فيروس كورونا و الحاجة الى التطهير والنظافة دائما.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس.


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