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أخبار العالم

بريطانيا تتعاون مع جوجل وآبل لإنتاج تطبيق ذكي ينهي وباء كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 05:53 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية إن الذراع التكنولوجي للهيئة الوطنية للخدمات الصحية في بريطانيا  "NHS" تعمل على تصميم تطبيق للهواتف الذكية مع كل من شركة Alphabet Inc الشركة الأم لـ "جوجل"، وشركة "آبل"، والذي تأمل الحكومة البريطانية في أن يساعد في إنهاء حقبة الإغلاق الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوى أن التطبيق سيسخدم تقنية "بلوتوث" لتنبيه المستخدمين مما إذا كانوا قريبين من شخص مصاب بفيروس كورنا.

إلى ذلك، أكدت الحكومة أن 19 موظفا توفوا حتى الآن في حرب بريطانيا ضد فيروس كورونا.

وأضافت المصادر أن الحكومة البريطانية لا تزال تعمل على تحديد ما إذا كان الموظفين قد أصيبوا بفيروس كورونا أثناء تأدية واجبهم أم أصيبوا بفيروس كورونا في حياتهم اليومية.

وسجلت بريطانيا  917 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يرتفع عدد وفيات فيروس كورونا في بريطانيا إلى 9,875  حالة وفاة، بينما ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 78,991 حالة.

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