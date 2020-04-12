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فن

نرمين الفقي: بشتغل بأقل من أجرى والمنتجون ضيعوا عمري.. فيديو مؤثر

الأحد 12/أبريل/2020 - 07:16 ص
نرمين الفقي: بشتغل
نرمين الفقي: بشتغل بأقل من أجرى والمنتجين ضيعوا عمري
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محمد شحتة
عبرت الفنانة نيرمين الفقي، عن استيائها من التعامل معها في الأعمال الفنية الفترة الأخيرة وبالأخص المنتجون.


وقالت نيرمين الفقي، في فيديو نشرته عبر إنستجرام من لقاء تليفزيوني لها، إنها الآن تقبل بأعمال وأدوار مقابل أجر يقل عما كانت تتقاضاه من عشر سنوات.

وتابعت: المنتجون ضيعوا 10 سنين من عمري في انتظار الدور الكويس، عشان كدة غيّرت ونوّعت من جبل الحلال لأبو العروسة لنصيبي وقسمتك، وكل واحد فيهم كان فيه نجاح كبير الحمد لله".

وقالت: أمي كانت زمان بتنصحني إني مهتمش بالفلوس وتقولي  اهتمي بالعمل عشان يفضل المشاهد فاكرك وتسيبي علامة، لكن للأسف دلوقت لا في فلوس ولا في دور مناسب، أنا دلوقت بمضي بأقل من أجري اللي كان من 10 سنين.. الموضوع ده طبعا مأثر وبيضايق أكتر لكن دي الحقيقة ولازم أكون واقعية، لكن النجاح هو التواجد، طول ما أنتي موجودة ده نجاح في حد ذاته".

يذكر أن نرمين الفقي نفت منذ عدة أيام، شائعة خطوبتها من أحد الأشخاص من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام": "الكلام ده ملوش أي أساس من الحقيقة ، يمكن اللي كتب الشائعة عايز يحس بأهميته والحقيقه هوا أو هيا عملوا خير لان كمية الاتصالات خلتني أتواصل مع ناس بقالي كتير متواصلتش معاهم".

وتابعت قائلة: "ده راجل مصور.. الحقيقة محترم ونزلت الصور من زمان .. انا برد على هذه الشائعة للناس المحترمة اللي يهمهم يعرفوا الحقيقه وبعدين الأخبار من صفحتي الرسمية".
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