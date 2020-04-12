شهامة وأصالة.. كيف شيع أهالي قرية بـ كفر الشيخ جنازة ضحية كورونا

لم يكن مستغربًا عن قرية عُرفت بشهامة وأصالة أبنائها، ما فعلوه مع ابنة قريتهم - ضحية كورونا - أثناء توديعها إلى مثواها الأخير، حيث ظهر أهالي قرية شباس عمير، التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، بموقف مشرف أمام الجميع، بعكس ما فعله بعض أهالي إحدى قرى الدقهلية أثناء تشييع جنازة إحدى ضحايا الفيروس اللعين.





أهالي شباس عمير، بمحافظة كفر الشيخ، حرصوا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، على أداء صلاة الجنازة على إحدى سيدات القرية التي توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورنا المستجد، ووقفوا على مسافات متباعدة أثناء أداء صلاة الجنازة، وتشييع الجنازة، حرصًا على الالتزام بالتعليمات الطبية والصحية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال حاتم الكاشف، من أبناء قرية شباس عمير، إن جميع أهالي القرية خرجوا عن بكرة أبيهم لتوديع أمًا فاضلة لنا جميعًا، أصيبت بفيروس كورونا، وقمنا بأداء صلاة الجنازة، ملتزمين بجميع التعليمات الطبية، مشيرًا إلى أن القرية خيمت عليها الأحزان الشديدة تأثرًا بوفاة هذه الأم الفاضلة التي توفيت متأثرة بهذا المرض اللعين.





وأضاف، الكاشف، في تصريحات لـ"صدى البلد"، لم يتردد أهالي القرية لحظة واحدة، فور علمهم بوفاة الحاجة آمال، أن يشاركوا في تشييع جنازتها، وهذا ليس غريبًا على أهالينا في قرية شباس عمير، هذه القرية المعروف عنها ترابطها وشهامة أهلها ووقوفهم بجانب بعضهم البعض في الأحزان والأفراح وفي كافة المناسبات.



