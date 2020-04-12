AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

التضامن تبدأ اليوم صرف المعاشات لمن تخلف فى الـ10 أيام الأولى من أبريل

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:19 ص
نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
Advertisements
محمد عبد المنعم
تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الأحد، في صرف المعاشات  لكل من لم يقم بصرف معاشه خلال الـ 10 أيام الأولى من أبريل من منافذ الصرف وفقا لجدول تقسيم المعاشات التى أعلنت عنها الوزارة مسبقا منعا للتزاحم وكإجراء احترازى للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أكدت أنه تمت دراسة عدة سيناريوهات ومقترحات للحد من التكدسات فى مكاتب هيئة التأمينات ومنافذ الصرف البالغ عددها حوالى 4350 منفذا ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلى ATM والتى يصل عددها إلى 10 آلاف ماكينة صرف، وأنه تم الاستقرار على وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل وأن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام "1، 2، 4 "من شهر أبريل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا ..التضامن تعلن عن إجراءات جديدة فى صرف معاشات أبريل

لا تقلق معاشك موجود.. 8.33 مليون قائم بالصرف في خدمة كبار السن

بالاماكن والشرائح .. كيف وأين ومتى تصرف معاشك

رئيس الوزراء يتابع إجراءات التيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس في منافذ الصرف

للموظفين والمعاشات.. موعد صرف العلاوة الدورية والعلاوات الخمس

القباج : غدًا بدء صرف معاشات شهر إبريل و تقسيم الصرف على أيام لمنع التكدس

ترشيحاتنا

نرمين الفقي: بشتغل بأقل من أجرى والمنتجون ضيعوا عمري.. فيديو مؤثر

لو نسيت المفتاح متقلقش .. حيل لفتح السيارة بدون مفتاح.. تعرف عليها

حدث ليلا.. تحطيم أفضل أجهزة مستشفى شبرا.. انفجار بركان كراكاتوا.. ومد الحظر في السعودية

مرتضى منصور: وليد سليمان أنهى المسيرة الكروية لنجم الاتحاد

كوارث 2020 تتوالى .. شاهد لحظة انفجار بركان كراكاتوا الخطير

هاني الناظر يوجه نصائح للمواطنين لتجنب الإصابة بـ فيروس كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا الخفي .. نصف سكان آيسلندا لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بـ الفيروس

أسعار رينو renault بعد آخر تخفيض اليوم في مصر ..صور

لماذا يقتل فيروس كورونا الرجال أكثر من النساء.. نتائج مأساوية