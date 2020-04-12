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أخبار العالم

حمراء وبرتقالية وخضراء.. الهند تعتزم تقسيم المدن إلى 3 مناطق بسبب كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:27 ص
الهند تعتزم تقسيم
الهند تعتزم تقسيم المدن إلى 3 مناطق بسبب كورونا
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دعاء أبوهشيمة
نقلت وكالات الأنباء عن صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية، قولها إنه من المرجح أن تقوم الحكومة الهندية بتقسيم البلاد إلى ثلاث مناطق، حمراء وبرتقالية وخضراء حسب شدة تفشي فيروس كورونا.

ويأتي ذلك خلال فترة تمديد الإغلاق المقترحة، وقد تسمح ببعض الخدمات للعمل في المناطق الآمنة، وفقًا لأشخاص لا يرغبون في الكشف عن هويتهم.

وأوضحت الصحيفة الهندية أنه لن يتم السماح بأي نشاط في المناطق الحمراء والتي تم فيها اكتشاف عدد كبير من الحالات أو المناطق التي تم الإعلان عنها كنقاط ساخنة، أما المنطقة البرتقالية، وهي التي اكتشف بها حالات قليلة في الماضي دون زيادة في عدد الإصابات، سيتم السماح فيها بأنشطة مثل تشغيل محدود لوسائل النقل العام.

وأضافت أن المناطق الخضراء ستكون تلك التي لم يتم اكتشاف حالات بها.

ومن الواضح أن الإغلاق على مستوى البلاد، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 14 من الشهر الجاري، سيجري تمديده لمدة أسبوعين آخرين حتى نهاية أبريل بعد وجود إجماع بين الولايات يوم السبت على استمرار القيود.

ولم يصدر عن الحكومة إعلان رسمي بعد بشأن التمديد.
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