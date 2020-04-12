تعرف على إجراءات المقاولون العرب لحماية العاملين من فيروس كورونا

عرضت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا يتناول جهود الدولة للحفاظ على صحة العاملين بها واستمرار العمل في المشروعات القومية، ولكن بالالتزام بإجراءات الوقاية والحماية لمواجهة فيروس كورونا الذي اجتاح العالم كله، وكان ذلك من خلال جولة داخل أحد مواقع عمل شركة المقاولون العرب.





وقالت الاعلامية لميس سلامة، إنه ليس واجب الدولة وحدها أن تلتزم وتطبق الاجراءات الاحترازية، وإنما أيضًا المواطنين في اتباع تلك الإجراءات والالتزام بها وعدم الاستهانة بأهميتها.





وأضافت لميس سلامة، في برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أن كل التقدير والاحترام للعاملين مصر الذين مازالوا حريصين على زيادة الانتاج لأن كل منا في تلك الفترة يحارب بمهنته وعلمه ويساعد الدولة في عبور تلك الأزمة.





وأبرز التقرير تواجد العاملين وأدوات التطهير والتعقيم الخاصة بهم داخل الموقع، ولوحات التوعية والإرشادات بكيفية التعامل مع فيروس كورونا والوقاية منه.





برنامج "صباح البلد" يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالإضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.





ويستعرض البرنامج أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية، ويقدم البرنامج يوميا أيضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.