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منوعات

استطلاع رأي: 60% من اليابانيين يرون أن الحكومة لم تتعامل مع كورونا بشكل ملائم

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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أ ش أ
كشف استطلاع حديث للرأي أجرته معهد جالوب الدولي أن أكثر من 60 في المائة من اليابانيين يرون أن حكومتهم لم تتعامل مع أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد "بشكل ملائم".

وأعرب 62 في المائة من عينة الاستطلاع أنهم يختلفون مع أسلوب الحكومة فى التعامل مع الأزمة مقابل نسبة 76 فى المائة من مواطنى تايلاند و46 فى المائة فى الولايات المتحدة و44 فى ألمانيا.

وأجرى الاستطلاع قبل أن يعلن رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى يوم الثلاثاء الماضى فرض حالة الطوارئ لمواجهة تفشى العدوى بالفيروس فىىطوكيو وست مقاطعات أخرى.

ولم يكشف الاستطلاع عن السبب فى عدم رضا المواطنين عن رد فعل الحكومة على انتشار الفيروس الذى يصيب الجهاز التنفسى للإنسان.


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