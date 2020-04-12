خلال صلاة عيد الفصح.. البابا فرانسيس يدعو للعالم

دعا البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، خلال قداس ليلة الفصح، إلى أن يكون الجميع قويًا، متمسكين بالأمل في مواجهة الفيروس القاتل، كورونا المستجد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.





وألقى البابا عظته من كاتدرائية القديس بطرس بروما، ولايوجد بها سوى أعداد قليلة من الناس، وهي التي كانت ممتلئة على آخرها في الأعوام السابقة.





قال البابا "كل شيء سيكون على ما يرام، نقولها بإصرار في هذه الأسابيع، متمسكين بجمال إنسانيتنا".





وأضاف "مع مرور الأيام وتزايد المخاوف فإن أكبر الآمال قد يتبخر.. لكن يتوجب علينا أن يكون لدينا أمل على الرغم من الأيام الحزينة".





وكان البابا فرنسيس ضم صوته مؤخرا إلى نداء الأمم المتحدة من أجل وقف فوري لإطلاق النار في مختلف مناطق النزاعات، بهدف حماية المدنيين من فيروس كورونا المستجد.





وعبر البابا فرانسيس عن أمله في أن يدفع الالتزام المشترك ضد الوباء الجميع إلى الإقرار بالحاجة إلى تعزيز الصلات الأخوية بين الناس.





وبالأمس، أعلن الفاتيكان، رسميا وجود 6 إصابات بين موظفيه والمقيمين فيه، نافيا انتقال العدوى إلى البابا فرانسيس أو القريبين منه.