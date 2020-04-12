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أخبار العالم

ارتفاع وفيات كورونا في إسرائيل.. والإصابات تقترب من الـ11 ألف

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:09 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا إلى 103 بعد تسجيل 7 وفيات.


وقالت إن عدد الإصابات ارتفع إلى 10743 بعد تسجيل 238 إصابة خلال الفترة ذاتها.


وأضافت الوزارة، في بيان، أن من بين إجمالي عدد المصابين 175 إصابة في حالة حرجة و154 في حالة متوسطة و8972 في حالة طفيفة.


ولفتت إلى أن 129 من المصابين يخضعون للعلاج بأجهزة التنفس، مشيرة إلى شفاء 1341 حالة من كورونا.

 

أوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جميع الرحلات الجوية القادمة إلى إسرائيل بسبب انتشار فيروس كورونا.


وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن رئيس الوزراء أمر بوقف جميع الرحلات الجوية إلى إسرائيل إلى حين التوصل إلى تسوية قانونية ستسمح لقيادة الجبهة الداخلية بأخذ القادمين إلى البلاد فور نزولهم من الطائرة إلى فنادق.

وأضاف "سيسمح لطائرات كانت قد أقلعت وهي الآن في طريقها إلى إسرائيل بالهبوط هنا ولكن ما عدا هذه الطائرات، سيتم وقف جميع رحلات الركاب الجوية إلى إسرائيل".

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