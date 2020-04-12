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رياضة

66 % من قراء صدى البلد يتوقعون إلغاء الدوري المصري بسبب كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:14 ص
صدى البلد
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صدى البلد
توقع 66% من قراء صدى البلد، إلغاء مسابقة الدوري المصري بسبب أزمة كورونا.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه موقع صدى البلد الإخباري، أن 66% من قرائه يتوقعون إلغاء الدوري في ظل أزمة فيروس كورونا الأخيرة، بينما توقع 26% من القراء استكمال الدوري، فيما عبر 8% من القراء عن عدم اهتمامهم.

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت فى وقت سابق عن مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل الجاري.

يأتي ذلك بعد إعلان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى تمديد فرض الحظر الجزئي على حركة المواطنين للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.
66 % من قراء صدى البلد يتوقعون إلغاء الدوري المصري بسبب كورونا
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