الإمارات تنفذ 95 طلعة جوية لتلقيح السحب للاستمطار بالربع الأول من 2020

نفذ المركز الوطني الإماراتي للأرصاد 95 طلعة جوية لتلقيح السحب خلال الربع الأول من العام الجاري شملت أغلب مناطق الدولة وتم خلالها استخدام 2171 شعلة من إنتاج مصنع "الإمارات لتحسين الطقس" التابع للمركز، انطلاقا من حرص المركز بضرورة ضمان موارد مائية آمنة ومستدامة، عبر تنفيذ عمليات الاستمطار المرتكزة على أسس علمية وتقنية مدروسة مسبقا.





وأكد مدير المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية الدكتور عبد الله أحمد المندوس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأحد - أن دولة الإمارات تولي أهمية متزايدة لتوفير الموارد المائية من خلال تشجيع البحث والابتكار في التقنيات الجديدة، وتهدف عمليات الاستمطار إلى زيادة كميات الهطول السنوية بما يدعم الوضع المائي للدولة من خلال زيادة المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية.



