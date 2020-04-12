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أخبار العالم

الإمارات تنفذ 95 طلعة جوية لتلقيح السحب للاستمطار بالربع الأول من 2020

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:11 ص
صدى البلد
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أ ش أ
نفذ المركز الوطني الإماراتي للأرصاد 95 طلعة جوية لتلقيح السحب خلال الربع الأول من العام الجاري شملت أغلب مناطق الدولة وتم خلالها استخدام 2171 شعلة من إنتاج مصنع "الإمارات لتحسين الطقس" التابع للمركز، انطلاقا من حرص المركز بضرورة ضمان موارد مائية آمنة ومستدامة، عبر تنفيذ عمليات الاستمطار المرتكزة على أسس علمية وتقنية مدروسة مسبقا.

وأكد مدير المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية الدكتور عبد الله أحمد المندوس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأحد - أن دولة الإمارات تولي أهمية متزايدة لتوفير الموارد المائية من خلال تشجيع البحث والابتكار في التقنيات الجديدة، وتهدف عمليات الاستمطار إلى زيادة كميات الهطول السنوية بما يدعم الوضع المائي للدولة من خلال زيادة المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية.

وأوضح المندوس إلى أن دولة الإمارات كانت من أول معتمدي تقنيات وعمليات تلقيح السحب على مستوى المنطقة، من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الإستمطار، فضلا عن "مصنع الإمارات لتحسين الطقس"، الذي يزود المركز بمنتجات تلقيح السحب عالية الجودة.
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