سؤال برلماني لوزير الأوقاف حول تدريب القائمين على دفن موتى كورونا

تقدمت الدكتورة مي البطران عضو مجلس النواب، بسؤال موجه للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، عن ما هي الضوابط الإجرائية والاحترازية التي قدمتها الوزارة للقائمين علي مراسم الدفن من عمليات تدريب للحفاظ علي سلامتهم، لافتةً إلى أن طريقة الدفن عبارة عن تغسيل وتكفين ودفن وهذا يعني ملامسة المتوفي مما يعرض الشخص القائم بهذه الإجراءات للإصابة بالفيروس.





وأوضحت "البطران" أن الأهالي ليس لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع جثامين ذويهم وذلك لعدم وجود توعية، مشيرةً إلى أن تكرار الحالات التي تجد مشكلة في دفن ذويها أصبحت أزمة في مختلف المحافظات مثل "الدقهلية و بورسعيد".





وأضافت عضو مجلس النواب في تصريح صحفي، أنه وفقا للموقع الرسمي لدار الإفتاء فيما يتعلق بضوابط إجراءات الدفن وتصريحات وزيرة الصحة وتوصيات منظمة الصحة العالمية، لم يحدث تدريب للقائمين علي التغسيل والتكفين والدفن بما يمنع تفشي انتشار ونقل العدوي، لذا وجب تدريب القائمين علي الغُسل والدفن علي الطريقة السليمة، وشرح كيفية التعامل مع المتوفين بوباء كورونا، بل وأصبح ضرورة مُلحة، خاصة وأن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من المتوفي إلي الشخص السليم.





واقترحت "البطران" أنه لا بد من التنسيق بين الوزارات المعنية وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها مع أهالينا الشهداء المتوفين بالمرض اللعين.