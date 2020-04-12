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فن

تأجيل تسجيل مسلسل طلقني شكرا لـ أحمد فلوكس وهنا شيحة

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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شيري نبيل
توقف تسجيل حلقات المسلسل الإذاعى "طلقنى شكرا" الذى كان من المقرر إذاعته فى موسم رمضان المقبل على عدد من المحطات الإذاعية، وتم تأجيل تسجيل الحلقات لموعد يتم تحديده لاحقا.

ويشارك فى بطولته كل من الفنان أحمد فلوكس وهنا شيحة  وتدور أحداث المسلسل فى قالب كوميدى اجتماعى حول المشكلات بين الأزواج والتى تصل إلى الطلاق، وإنهاء الحياة الزوجية، كما يطرح المسلسل بعض الحلول الخاصة بالمشكلات الأسرية المتكررة، وتسليط الضوء على هذه الأزمات التى من السهل تلاشيها.

مسلسل "طلقنى شكرا" من بطولة أحمد فلوكس وهنا شيحة وفاروق فلوكس وسماح أنور ومحمد ثروت، ومن تأليف محمد حنفى نصر.
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