AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 12-4-2020

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:35 ص
خضروات وفاكهة
خضروات وفاكهة
Advertisements
علياء فوزي

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة فى مستهل تعاملات اليوم الأحد 12 مارس 2020 فى سوق العبور لتجارة الجملة.


وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 3.50 و13 جنيها وتراوح سعر كيلو الطماطم من 2 إلى 4.50 جنيه وكيلو البطاطس من 2 إلى 2.5 جنيه والبصل من 2.5 إلى 8 جنيهات والكوسة من 2 إلى 4.50 جنيه.


كما تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 4.50 إلى 9 جنيهات والفلفل الرومي البلدي من 9 إلى 11 جنيها وكيلو الفلفل الرومي الصوب 7 جنيهات والفلفل حامي البلدي 9 إلى 11 جنيها.


فيما سجل سعر كيلو الخيار البلدى من 3 إلى 6 جنيهات والخيار الصوب من 3لـ6 جنيهات والملوخية من 4 إلى 6 جنيهات.


وتراوح سعر البسلة من 4.50 إلى 7.50 جنيه، بينما تراوح سعر كيلو الفلفل الألوان من 14 إلى 20 جنيها وسجل كيلو القلقاس من 6 إلى 9 جنيهات وبلغ سعر الثوم من 4.50 إلى 8 جنيهات وسعر السبانخ من 3 إلى 4 جنيهات وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات وبنجر 4 جنيهات.


وكذا تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 إلى 6 جنيهات والباذنجان البلدي 3.5 إلى 6 جنيهات والباذنجان الأبيض بسعر من 4 إلى 6 جنيهات.


أسعار الفاكهة اليوم


وتراوح سعر البرتقال الصيفى من 3 إلى 7 جنيهات والبرتقال أبو سرة من 3 إلى 8.50 جنيه واليوسفي سجل نحو 8 جنيهات.


وسجل سعر التفاح اللبناني 18 جنيها، والبلح الثلاجة 5 جنيهات، والبلح السيوي 20 جنيها والبلح الأسوانى بسعر 16 جنيها والجوافة من 4 إلى 7 جنيهات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 8-3-2020

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 15-3-2020

استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة فى مستهل تعاملات اليوم.. الطماطم والبطاطس يبدءان من 2 جنيه والبرتقال يسجل 7 جنيهات للكيلو.. ثبات أسعار الأسماك.. والبلطي يسجل 23 جنيها للكيلو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 17 مارس 2020

استقرار أسعار الخضراوات بسوق الجملة.. البطاطس والطماطم تبدأ من 2 جنيه للكيلو.. والكوسة من 5 جنيهات.. والخيار والفاصوليا بـ7 جنيهات.. والأسماك تسجل استقرارا.. والبلطي يصل لـ 35 جنيها للكيلو

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 31-3-2020

ترشيحاتنا

لماذا يقتل فيروس كورونا الرجال أكثر من النساء.. نتائج مأساوية

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 12-4-2020

كوارث 2020 تتوالى .. شاهد لحظة انفجار بركان كراكاتوا الخطير

نوع من الذكر يجعل للمسلم كنزا من كنوز الجنة.. تعرف عليه

احمد ياسر يهاجم الأهلي وحسين الشحات.. لهذا السبب

هكذا يتصرف البنك المركزي إذا تم فرض حظر تجول بشكل كامل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للسكر والقولون.. فوائد تناول خل التفاح على الريق

كورونا الخفي .. نصف سكان آيسلندا لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بـ الفيروس

أسعار رينو renault بعد آخر تخفيض اليوم في مصر ..صور