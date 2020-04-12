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برلمان

برلماني: التسويق الإلكتروني بمثابة المنقذ لشركات قطاع الأعمال في ظل أزمة كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:38 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فريدة محمد
قال النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، إن التطبيقات ومنصات التجارة الإلكترونية أصبحت هي المحور الأساسي في مبيعات عدد من الشركات في قطاع الأعمال العام في مصر، حيث أصبحت التطبيقات الإلكترونية والمنصات التجارية واحدة من أهم الأدوات التي تستخدمها شركات التجارة في ظل أزمة كورونا التي منعت كثيرين من التسوق على أرض الواقع، وكذلك مع التقدم التكنولوجي الذي يعيشه العالم حاليا سهل كثيرا من التواصل مع المستهلك مما ساهم في زيادة مبيعات الشركات.

وأشار متولي فى بيان صحفى له إلى أهمية المنصات الإلكترونية التسويقية، لافتت إلى أن 47,3% من سكان العالم يقومون بعملية الشراء عبر الإنترنت فى 2018، وبالتالى هذه النسبة تؤكد أن عمليات الشراء من خلال الإنترنت تتزايد بشكل كبير، بل إن هذه النسبة زادت فى عام 2020.

وأضاف أن شركات قطاع الأعمال توجهت بقوة إلى التسويق الإلكتروني خاصة في ظل إطلاق المرحلة الأولى لمشروع التحول الرقمي الذي تنفذه وزارة قطاع الأعمال العام في شركاتها التابعة لها، حيث تأكدت الحكومة بأهمية التجارة الإلكترونية فى الترويج للصناعات الوطنية المصرية من خلال منصات رقمية تساهم فى الترويج الإلكترونى وهو ما يساهم فى انتشار المنتج المصرى من خلال عرضه على تلك المنصات الرقمية الجديدة، وساهمت التطبيقات الإلكترونية في تنشيط مبيعات عدد كبير من الشركات الحكومية في ظل التوجه إلى مشاركة القطاع الخاص.
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