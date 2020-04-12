أكرم حسنى ينعى الملحن خالد عادل

نعى الفنان أكرم حسنى الملحن خالد عادل من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.
وقال حسنى من خلال تغريدته " إنا لله وإنا إليه راجعون، الملحن خالد عادل في ذمة الله، نسألكم الدعاء.
وأعلن الملحن محمود الخيامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة الملحن خالد عادل مساء السبت، بعد تدهور حالته الصحية.
إنا لله وإنا إليه راجعون، الملحن خالد عادل في ذمة الله، نسألكم الدعاء. pic.twitter.com/F1JimFBRpQ— Akram Hosny (@AkramHosny) April 12, 2020 overflow: hidden;">