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فن

أكرم حسنى ينعى الملحن خالد عادل

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:57 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
نعى الفنان أكرم حسنى الملحن خالد عادل من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.

وقال حسنى من خلال تغريدته " إنا لله وإنا إليه راجعون، الملحن خالد عادل في ذمة الله، نسألكم الدعاء.

وأعلن الملحن محمود الخيامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة الملحن خالد عادل مساء السبت، بعد تدهور حالته الصحية. 

وكتب، الخيامي، في منشوره على فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله .. الملحن خالد عادل في ذمة الله .. نسألكم الدعاء». 

يأتي ذلك بعدما أكد المهندس حسام عادل أن شقيقه الملحن خالد عادل دخل في حالة غيبوبة وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، وأنه ما زال في مستشفى شبرا العام.

وعاني خالد من وجود ماء حول القلب وعلى الرئة وورم على المثانة وتسمم دموي حاد والتهاب كلوي حاد برجليه وارتفاع في أنزيمات الكبد وتضخم بالطحال والكبد وفشل كلوى مزمن.

من أبرز أغاني خالد عادل "نظرة عين" و"من أول يوم عرفتك" لمصطفى قمر، و"انسى الدنيا" لحميد الشاعري.

إنا لله وإنا إليه راجعون، الملحن خالد عادل في ذمة الله، نسألكم الدعاء. pic.twitter.com/F1JimFBRpQ

— Akram Hosny (@AkramHosny) April 12, 2020 overflow: hidden;">
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