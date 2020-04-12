السبب كورونا .. حزمة مساعدات أمريكية عاجلة إلى إيطاليا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تعمل بالتضامن مع شركائها وحلفائها لتقديم المساعدة الإنسانية للبلدان المحتاجة، في هذه الأوقات العصيبة، مشيرًا إلى أن واشنطن تتخذ جميع التدابير الممكنة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.









وتابع الوزير في ملخص إخباري له أمس السبت، أن إيطاليا وهي أحد أقرب حلفاء وأصدقاء واشنطن، تأتي في طليعة الدول التي تقاتل ضد COVID-19، مثنيًا في الوقت ذاته على شفافية الحكومة في روما وجهودها البطولية المستمرة لاحتواء الفيروس ومساعدة المتضررين على التعافي، إلا أن آثار الوباء في إيطاليا كانت مدمرة بشكل خاص.





وأعرب بومبيو عن تعاطف الولايات المتحدة العميق مع العائلات والأصدقاء الذين فقدوا أحباءهم.





وقال إنه ردًا على هذه الخسائر غير المسبوقة في إيطاليا، أمر الرئيس ترامب بتقديم حزمة مساعدة قوية لإيطاليا. وسيشمل ذلك دعم المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ، بما في ذلك المنظمات الدينية ، التي يقوم العديد منها بالفعل الإغاثة الأساسية للمجتمعات الإيطالية. وستساعد هذه الجهود في دعم انتعاش الاقتصاد الإيطالي.





وشدد على أن الولايات المتحدة ستقدم أيضًا الدعم الفني للاستجابة لوباء COVID-19 في إيطاليا ، بناءً على الشراكات القائمة والمنتجة بين وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية وقطاع الصحة الإيطالي. وستحدد الإمدادات العسكرية الزائدة وتشجع التبرعات من القطاع الخاص الأمريكي.





وتستضيف إيطاليا حوالي 30 ألف من الأفراد العسكريين والعائلات الأمريكية. وسيساعد الأفراد العسكريون الأمريكيون في مجموعة متنوعة من الوظائف ، بما في ذلك توفير خدمات الطب عن بعد ، وتسهيل نقل وتجميع المستشفيات والمعدات الميدانية، وعلاج المرضى من غير COVID-19 ، ودعم نقل الإمدادات والوقود والطعام.





واختتم بومبيو حديثه قائلا "لن تساعد هذه المساعدة الحاسمة الشعب الإيطالي فحسب ، بل ستدعم أيضًا سلاسل التجارة العالمية. ونحن جميعًا في هذا الأمر معًا ، ولن نتمكن من هزيمة COVID-19 إلا من خلال الشفافية والتعاون والدعم المتبادل."

