نقل النواب: تحقيق معايير السلامة ضمانة لحماية العمال وعدم توقف الإنتاج

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن توجيهات الرئيس السيسي بالتشديد على جميع الشركات بتوفير أقصى درجات الحماية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بالإجراءات منها ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات بين المواطنين وفي المشروعات بأنحاء الجمهورية، يعكس حرصه على صحة المصريين، خاصة البسطاء الذين لا يستطيعون شراء كمامات واقية ضد فيروس كورونا، ويحرص على توفير تسهيلات للفقراء.





وأشار زين الدين فى بيان صحفى له إلى إيجابية خطوة التنسيق في كافة المحافظات مع الجهات المعنية لتوفير كميات من الكمامات الواقية مجانًا للعاملين فى هيئات النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة والعاملين فى منظومة النظافة ورفع القمامة من الشارع حيث إنهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.





وأضاف أن الدولة وفرت كل التسهيلات اللازمة لأصحاب العمل التي تمكنهم من الحفاظ على قوت العمال وكذلك الحالة الصحية لهم، من خلال عدة إجراءات اقتصادية وصحية، مما يضطرهم إلى الالتزام بها.



