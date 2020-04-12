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تعليق مذيعي صباح الخير يا مصر على واقعة رفض دفن طبيبة الدقهلية.. فيديو

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:31 ص
مذيعى صباح الخير
مذيعى صباح الخير يا مصر
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شيرين عادل
قالت الإعلامية هدير أبو زيد، إن مشهد رفض دفن طبيبة قرية شبرا البهو بمحافظة الدقهلية كان قاسيا على أهالى الطبيبة سونيا عبد العظيم، ولا تليق بالشعب المصرى خاصة وأن الدولة المصرية  تقدر تماما الدور العظيم الذى يبذله الأطباء فى تصدى أزمة كورونا.

وأكد الإعلامى  حسام الدين حسين خلال حلقته اليوم ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن الشعب المصرى ووسائل التواصل الإجتماعى شهدوا أمس السبت حالة استنكار واسعة ضد واقعة رفض دفن جثمان طبيبة قرية شبرا البهو بمحافظة الدقهلية.

ولفت الإعلامى  حسام الدين حسين، إلى أن الوعى وقت الأزمات واجب قومى خاصة عندما تفاجأ بتصرفات غير مسئولة من عدد من المواطنين بواقعة رفض دفن الطبيبة.

وأوضح الإعلامى  حسام الدين حسين، أن رفض الأهالى دفن جثمان الطبيبة كان بدافع عدم الوعى خاصة وإنهم يعتقدون خطأ أن الجثث تنقل عدوى كورونا والذى ثبتت عدم صحته منظمة الصحة العالمية شكلا وتفصيلا.


يذكر أن  عددا من الأهالي في قرية شبرا البهو، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية،  تجمع أمس السبت لمنع دفن جثة طبيبة بمقابر القرية بعد أن كانت توفيت نتيجة إصابتها بفيروس "كورونا.
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