الاتحاد الأوروبي يعزز أنظمة الرعاية الصحية في شرق السودان

يمول الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، تنفيذ مشروع صحي في ولايات شرق السودان الثلاث (البحر الأحمر وكسلا والقضارف).





وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، في بيان اليوم الأحد، أنه تم اختيار الولايات الثلاث لأنها تستضيف أكبر عدد من تدفقات اللاجئين وتعاني من النقص الكبير في الخدمات الصحية الملائمة.





ووفقا للوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، سيستفيد من هذا المشروع مليونان و 900 ألف شخص من بينهم أكثر من 455 ألف طفل دون سن الخامسة، وأكثر من 155 ألف امرأة حامل.





وأوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان أن المشروع مهم لاستدامة التنمية والسلام في المنطقة الشرقية من السودان، لافتة إلى أنه سيساعد السودانيين والحكومة السودانية على تدريب الموظفين المسئولين عن إدارة النظام الصحي، كما سيوفر المشروع معدات وأثاث جديد للمستشفيات والمرافق الصحية خاصة في مجال رعاية الأم والطفل، وستكون زيادة تغطية مرافق التأمين الصحي الوطني نتيجة مباشرة لهذا المشروع في الولايات الشرقية.

وسيقدم المشروع الخدمات الطبية في مجالات محدده مثل سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم التي نادرًا ما يتم علاجها في شرق السودان، وسيتم تنظيم حملات تعبئة وتوعية بشأن التغذية والنظافة والتبرع بالدم.





وسيقوم الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بتنفيذ هذا المشروع بدعم من منظمات دولية ومحلية ومنظمات طبية أخرى.





وسيدعم تمويل الاتحاد الأوروبي البالغ 12 مليون يورو المواطنين في شرق السودان في تعزيز النظام الصحي وتعزيز قدرة المجتمعات الأكثر ضعفا مثل المهاجرين والنازحين والمجتمعات المضيفة.





