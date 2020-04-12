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منوعات

الشرطة تلقي القبض على فتيات بصحبة رجال أعمال على متن طائرة خاصة

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:33 ص
صدى البلد
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مريم صليب
رغم الحظر وإغلاق المطارات، تحدت طائرة لعدد من رجال الأعمال قرارات منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا وقرروا السفر إلى مدينة كان. 

وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل"، فإن السلطات الفرنسية ألقت القبض على مجموعة من الفتيات كن برفقة رجال أعمال على متن طائرة خاصة متجهة إلى مدينة كان، بعد أن اخترقوا قرار الحظر. 

وحاول أحد الشباب على متن الطائرة مفاوضة الشرطة قائلا: "جئنا للاستجمام ليس إلا"، إلا أن الشرطة رفضت تماما، وقررت إلقاء القبض عليهم وترحيلهم إلى بلادهم. 

جدير بالذكر أن الضابط الفرنسي قال إن رجال الأعمال على متن الطائرة ظنوا أن الأمر سينتهي بالغرامة المالية، إلا أن الشرطة قررت تغريمهم المال وإعادتهم إلى بلادهم. 
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