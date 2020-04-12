عاصي الحلاني يهنئ متابعيه بعيد الفصح: أعاده الله على الجميع بالخير

هنأ الفنان عاصي الحلاني متابعيه بحلول عيد الفصح المجيد من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة "تويتر".
وقال عاصي الحلاني من خلال تغريدته "فصح مجيد أعاده الله على الجميع بالخير والصحة والسلام ، راجيًا من الله ان تنعكس أنوار قيامة الحق على الباطل وعلى امل ان تعم القيم الروحية والأنسانية التي يجسدها مجتمعنا ووحدتنا في هذا الوطن الحبيب".
من ناحية أخرى احتفل الفنان عاصي الحلاني بوصول أغنية "اضحكي" لـ6 ملايين مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".
فصح مجيد اعاده الله على الجميع— Assi El Hallani (@assihallani) April 12, 2020
بالخير والصحة والسلام ، راجيًا من الله
ان تنعكس أنوار قيامة الحق على الباطل
وعلى امل ان تعم القيم الروحية والأنسانية
التي يجسدها مجتمعنا ووحدتنا
في هذا الوطن الحبيب🙏💚💛🧡#عاصي_الحلاني ❤️ pic.twitter.com/MFOrfaxIZY