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فن

عاصي الحلاني يهنئ متابعيه بعيد الفصح: أعاده الله على الجميع بالخير

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:13 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
هنأ الفنان عاصي الحلاني متابعيه بحلول عيد الفصح المجيد من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة "تويتر". 

وقال عاصي الحلاني من خلال تغريدته "فصح مجيد أعاده الله على الجميع بالخير والصحة والسلام ، راجيًا من الله ان تنعكس أنوار قيامة الحق على الباطل وعلى امل ان تعم القيم الروحية والأنسانية التي يجسدها مجتمعنا ووحدتنا في هذا الوطن الحبيب". 

من ناحية أخرى احتفل الفنان عاصي الحلاني بوصول أغنية "اضحكي" لـ6 ملايين مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".

وكتب عاصي عبر حسابه على "إنستجرام""6 ملايين مستمع لاغنية اضحكي علي يوتيوب".

أغنية "اضحكي" لـ عاصي الحلاني، من كلمات عامر لاوند، وألحان: علي حسون، وتوزيع سليمان دميان، طارق مجدلاني، ميكس وماستر: محمد المقهور.

وكشف عاصي الحلاني، مؤخرًا، عن تفاصيل ألبومه الجديد، حيث من المقرر أن يطرحه تدريجيا خلال الأيام المقبلة.
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