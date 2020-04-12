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هي دي مصر.. إعلامية تفتخر بكونها مصرية وتؤكد: كنت بحلم بيها

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:03 ص
الاعلامية رشا مجدي
الاعلامية رشا مجدي
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فرح علاء الخولي

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن الدولة تقوم بجهد كبير جدًا للتصدي لأزمة فيروس كورونا، ولذلك يجب علينا دعم الدولة لعبور تلك المحنة.


وتابعت الإعلامية رشا مجدي، خلال برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد" ويترأس تحريره الكاتب الصحفى احمد حمدى ، معقبة: "لازم نقف في ضهر الدولة، وأن نتكاتف لمواجهة هذا الفيروس الذي بات يهدد العالم كله".


وأضافت أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قام بزيارة مدينة العلمين الجديدة بالأمس، لزيارة المشروعات المختلفة فيها، وعمل جولة في المنطقة بأكملها للتأكد من سير العملية الإنتاجية وتنفيذ المشروعات.


ونوهت: "هي دي مصر القوية اللي كلنا بنحلم بيها".


برنامج "صباح البلد" يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالإضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.


ويستعرض البرنامج أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية، ويقدم البرنامج يوميا أيضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.

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