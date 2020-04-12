روسيا تسجل 2186 حالة إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة فقط

أعلن مركز مكافحة فيروس كورونا في روسيا اليوم الأحد عن أن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بـ COVID-19 في روسيا ارتفع بنسبة 2186 في الساعات الأربع والعشرين السابقة إلى 15770 منذ بدء تفشي المرض.





وذكر المركز في بيان "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم تسجيل 2186 حالة من COVID-19 في 52 منطقة في روسيا".





وأعلن المركز أن غالبية هذه الحالات الجديدة سجلت في موسكو، وفي المجموع، تم تسجيل 1306 حالات جديدة في العاصمة الروسية.





وفي الوقت نفسه ، تم الإبلاغ عن 278 اختبارًا إيجابيًا جديدًا في منطقة موسكو وتم تأكيد 69 حالة إصابة جديدة بالمرض في سان بطرسبرج.





وأضاف المركز أن 24 شخصا آخرين لقوا حتفهم بعد الإصابة بالمرض، ما رفع إجمالي عدد القتلى منذ بداية تفشي المرض إلى 130.





وذكر المركز أنه "خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، توفي 24 مريضًا ثبتت إصابتهم بمرض الفيروس ... ومات ما مجموعه 130 شخصًا في روسيا".





ويستمر عدد الأشخاص الذين تعافوا بعد ظهور أعراض COVID-19 في الارتفاع ، حيث تم اطلاق 246 آخرين بعد استشفائهم.





وأضاف المركز أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تعافى 246 شخصًا من المرض ... منذ بداية تفشي المرض، وأصبح العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا في روسيا الآن 291 شخصًا".