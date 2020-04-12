AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

روسيا تسجل 2186 حالة إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة فقط

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:55 ص
اصابات كورونا في
اصابات كورونا في روسيا
Advertisements
على صالح
أعلن مركز مكافحة فيروس كورونا في روسيا اليوم الأحد عن أن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بـ COVID-19 في روسيا ارتفع بنسبة 2186 في الساعات الأربع والعشرين السابقة إلى 15770 منذ بدء تفشي المرض.

وذكر المركز في بيان "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم تسجيل 2186 حالة من COVID-19 في 52 منطقة في روسيا".

وأعلن المركز أن غالبية هذه الحالات الجديدة سجلت في موسكو، وفي المجموع، تم تسجيل 1306 حالات جديدة في العاصمة الروسية.

وفي الوقت نفسه ، تم الإبلاغ عن 278 اختبارًا إيجابيًا جديدًا في منطقة موسكو وتم تأكيد 69 حالة إصابة جديدة بالمرض في سان بطرسبرج.

وأضاف المركز أن 24 شخصا آخرين لقوا حتفهم بعد الإصابة بالمرض، ما رفع إجمالي عدد القتلى منذ بداية تفشي المرض إلى 130.

وذكر المركز أنه "خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، توفي 24 مريضًا ثبتت إصابتهم بمرض الفيروس ... ومات ما مجموعه 130 شخصًا في روسيا".

ويستمر عدد الأشخاص الذين تعافوا بعد ظهور أعراض COVID-19 في الارتفاع ، حيث تم اطلاق 246 آخرين بعد استشفائهم.

وأضاف المركز أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تعافى 246 شخصًا من المرض ... منذ بداية تفشي المرض، وأصبح العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا في روسيا الآن 291 شخصًا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تسجيل 57 حالة جديدة.. ارتفاع الإصابات بـ كورونا في روسيا إلى 495 شخصا

العاصمة الروسية (موسكو) تحتل المرتبة الأولى بين المدن الروسية في الإصابة بـ كورونا

روسيا: ارتفاع عدد المصابين إلى 2777 شخصًا والوفاة إلى 24

روسيا تبتكر نظاما للسيطرة على العزلة الذاتية ومنع انتهاكها

موسكو تسجل 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

658 حالة اصابة مؤكدة جديدة بكورونا في روسيا

ترشيحاتنا

نوع من الذكر يجعل للمسلم كنزا من كنوز الجنة.. تعرف عليه

للسكر والقولون.. فوائد تناول خل التفاح على الريق

كوارث 2020 تتوالى .. شاهد لحظة انفجار بركان كراكاتوا الخطير

أكرم حسنى ينعى الملحن خالد عادل

أخبار التوك شو.. إطلاق اسم الطبيبة شهيدة كورونا على مدرسة بالدقهلية.. الصحة العالمية تحسم الجدل: جثامين وفيات كورونا لا تنقل العدوى.. وعمدة شبرا البهو: عيال فاسدة

في ذكرى ميلاد زوزو شكيب.. تعرف على سبب ضرب زينات صدقي لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للسكر والقولون.. فوائد تناول خل التفاح على الريق

كورونا الخفي .. نصف سكان آيسلندا لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بـ الفيروس

أسعار رينو renault بعد آخر تخفيض اليوم في مصر ..صور