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مرأة

بدون أدوية ...تعرف على 5 طرق سريعة لتسكين الألم

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:13 م
الم الاسنان
الم الاسنان
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لمياء الياسين
طرق طبيعية يمكنك اللجوء إليها لوقف هذا الألم المزعج دون الحاجة إلى الوصول إلى مسكنات الألم  حيلة ستساعدك على التخلص من الألم إذا كنت لا ترغب في تناول الدواء أو لم يكن لديك النوع المناسب.
1. تهدئة التهاب الحلق.. يمكن للشوكولاتة أن تكبح السعال وتشفى من التهاب الحلق بفضل الكاكاو الذي يحتويه.

2. شرب المزيد من الماء لتخفيف أعراض الصداع النصفي وتخفيف أعراض الصداع النصفي.

3. خذ بعض الكركم لوقف الألم الناجم عن الالتهاب للذين يعانون من آلام المفاصل والألم.

4.  استخدم شاي النعناع لتسكين ألم الأسنان يمكن  لوضع ملعقة صغيرة من أوراق النعناع المجفف في كوب من الماء المغلي واتركه لمدة 20 دقيقة. بمجرد أن تبرد فى التخلص من ألم الاسنان

5. خذ حمامًا بملح إبسوم لعلاج آلام العظام والمفاصل فهو  يزيل السموم ويقلل من الإجهاد والالتهاب.

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