لمواجهة كورونا.. استمرار تعقيم منازل الأقصر وسط إجراءات احترازية

واصلت محافظة الأقصر حملتها المكبرة لتعقيم منازل والمناطق السكنية لمن ثبت إصابته بفيروس كورونا بمختلف القرى والمراكز لليوم الثاني على التوالي.







يأتى ذلك طبقا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وفي إطار سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.







من جانبه، أوضح أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، أنه تم تكليف إدارة المتابعة الميدانية وفريق التعقيم التابع لمجلس مجلس مدينة الأقصر، تحت إشراف أحمد عبد الصبور، مدير فريق التعقيم، بتعقيم المنازل.









فى السياق نفسه، أعلن رئيس مدينة الأقصر حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لظهور حالات إصابة جديدة، واتخاذ إجراءات وقائية لتطهير وتعقيم جميع المنازل وحتى المشتبه بظهور حالات الإصابة بها، مشيرا إلى استمرار جميع أعمال التطهير والتعقيم بالمدينة.



